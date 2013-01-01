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Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России

Мар 1
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России


Интернет-издание «Капитал страны» проводит ежегодное награждение регионов, победивших в конкурсе самых выдающихся достижений России, оказавших влияние на экономическое развитие страны.

В 2019 году первое место среди достижений российских регионов в сфере строительства стратегических объектов по праву заняло завершение возведения Крымского моста.

Мост через Керченский пролив, состоящий из автомобильной и железнодорожной частей, является одним из крупнейших мостов России. Общая протяженность Крымского моста достигает 19 км, а бюджет строительства составил 229 млрд рублей. Въезд на мост начинается на Таманском полуострове, проходит по 5-километровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Автомобильная трасса Крымского моста включает 4 полосы движения, с разрешенной скоростью до 90 км/ч. Пропускная способность трассы достигает 40 тыс. автомобилей в сутки. Железная дорога состоит из двух путей, по которым проходят до 47 пар поездов в сутки. Скорость пассажирских поездов составляет 120 км/ч, а грузовые составы могут двигаться по мосту со скоростью 80 км/ч. Крымский мост рассчитан на передвижение 14 млн пассажиров в год и перемещение порядка 13 млн тонн грузов. Его судоходные арки, поднимающиеся над поверхностью воды на 35 метров имеют арочные пролеты 227 метров длиной, что не мешает осуществлению судоходства в Керченском проливе.

Строительство моста оказало положительное влияние на экономическое развитие региона и юга нашей страны. Появилось прямое бесплатное автомобильное и бесперебойное железнодорожное сообщение с Крымом и Севастополем, что увеличило туристическую привлекательность региона. Наладился стабильный товарооборот между полуостровом и материковой частью России, а также серьезно выросла инвестиционная привлекательность не только Крымского полуострова, но и Кубани.

Так, за год работы, с момента открытия пассажирского железнодорожного сообщения 23 декабря 2019 года, пассажирские поезда дальнего следования "Таврия" перевезли более 1,1 млн пассажиров, а количество доступных для пассажиров направлений увеличилось с 2 до 16. Такими данными поделилась пресс-служба компании перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

А по данным пресс-службы КЖД, с момента начала движения грузовых поездов 30 июня 2020 года, грузооборот "Крымской железной дороги" вырос на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Прием грузов составил 127,7 тыс. тонн, что на 161% превышает показатели 2019 года, а показатели выгрузки достигли 3240 вагонов против 1613 в 2019 году.

Автомобильное сообщение по Крымскому мосту было открыто 15 мая 2018 года. С этого момента по переходу проехали более 12 млн машин. По данным пресс-службы ФКУ "Упрдор "Тамань", только за сентябрь-ноябрь 2020 года по мосту проехали более 1,2 млн машин, среднесуточная интенсивность движения превысила 13 тыс. машин, а 6 сентября был зафиксирован рекорд - по Крымскому мосту в обе стороны проехали около 27 тыс. автомобилей.

В этом году награждение победителей конкурса «ТОП-10 лучших достижений 2020 года», по версии «Капитал страны», впервые пройдет на площадке Конгресс-центра Торгово-промышленной палаты. Лидерами рейтинга 2020 года стали следующие регионы:

1 Пермский край
2 Ростовская область
3 Белгородская область
4 Ямало-Ненецкий автономный округ
5 Ленинградская область
6 Иркутская область
7 Амурская область
8 Архангельская область
9 Республика Дагестан
10 Приморский край

Рейтинг «ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год» (https://kapital-rus.ru/uznai/news /top10_glavnh_dostijenij_regionov_rossii_za_2020) сформирован аналитиками «Капитала страны», при поддержке ученых экспертов Финансового Университета.

Мероприятие пройдет 24 марта 2021 года. Формат мероприятия - гибридный. Формы участия: личное/очное, видеоконференция. Видеообращение (хронометраж 2 мин). Более подробную информацию по мероприятию можно получить обратившись к Руководителю отдела развития и информационного сопровождения интернет-издания «Капитал страны» Татьяне Шипиловой.

тел.: 8 (968) 643-10-25
web: http://kapital-rus.ru
email: manager@kapital-rus.ru



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