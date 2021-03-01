МИД РФ: Москва ответит ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального

Александр Грушко не стал уточнять, как именно Россия отреагирует на ограничительные меры ЕС.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва обязательно ответит на новые антироссийские санкции Европейского Союза из-за ситуации вокруг оппозиционера РФ Алексея Навального. По его словам, для ведомства подобные действия Европы не стали неожиданностью, однако они ухудшают двусторонние отношения, а также противоречат интересам европейских государств, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в ЕС согласовали новые санкции против России.

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