Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 МАР, 23:08 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 МАР, 23:08 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

МИД РФ: Москва ответит ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального

01.03.2021 17:10
Комментарии
МИД РФ: Москва ответит ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального

Александр Грушко не стал уточнять, как именно Россия отреагирует на ограничительные меры ЕС.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва обязательно ответит на новые антироссийские санкции Европейского Союза из-за ситуации вокруг оппозиционера РФ Алексея Навального. По его словам, для ведомства подобные действия Европы не стали неожиданностью, однако они ухудшают двусторонние отношения, а также противоречат интересам европейских государств, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в ЕС согласовали новые санкции против России.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
В Кремле ответили на
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Плохие долги банков достигли размера Фонда национального благосостояния

Плохие долги банков достигли размера Фонда национального благосостояния
Экономика 1

Кремль не поверил в данные об обнищании россиян. Эксперты сделали «неверные» выводы

Кремль не поверил в данные об обнищании россиян. Эксперты сделали «неверные» выводы
Экономика 8

Российская нефть осталась дома. Экспорт обрушился более чем на 10% в феврале

Российская нефть осталась дома. Экспорт обрушился более чем на 10% в феврале
Экономика

Россияне обеднели от пандемии сильнее жителей других стран. Почти 70% вынуждены экономить

Россияне обеднели от пандемии сильнее жителей других стран. Почти 70% вынуждены экономить
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов

Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов

Уникальный музей леса работает в Козельске

Уникальный музей леса работает в Козельске

Новости дня

18:22 Немецкая компания надеется на быстрый запуск "Северного потока-2" Немецкая компания надеется на быстрый запуск "Северного потока-2"
В РФ изменились правила начисления пособий на детей
В РФ изменились правила начисления пособий на детей
17:39 Эпидемиолог предсказал появление новой пандемии Эпидемиолог предсказал появление новой пандемии
17:19 Рейтинг достижений регионов России. "Капитал страны" награждает победителей Рейтинг достижений регионов России. "Капитал страны" награждает победителей
14:41 В Евросоюзе согласовали новые антироссийские санкции В Евросоюзе согласовали новые антироссийские санкции
14:13 В Кремле ответили на "скачок" цен на продукты и падение доходов в РФ В Кремле ответили на "скачок" цен на продукты и падение доходов в РФ
13:08 Трамп: при Байдене США будут зависеть от поставок нефти из России Трамп: при Байдене США будут зависеть от поставок нефти из России
"Северный поток - 2" может быть достроен при трех условиях
"Северный поток - 2" может быть достроен при трех условиях
11:26 В РФ диагностировали 11571 новый случай COVID-19 В РФ диагностировали 11571 новый случай COVID-19

Узнай, страна!

21:28 Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов
Европарламент может расширить санкции против России
Европарламент может расширить санкции против России
20:39 Уникальный музей леса работает в Козельске Уникальный музей леса работает в Козельске
11:21 Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России
26 ФЕВ, 23:00 Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона
26 ФЕВ, 19:33 Специальные сок и хлеб для лечения анемии создали челябинские ученые Специальные сок и хлеб для лечения анемии создали челябинские ученые
25 ФЕВ, 21:05 Первый в России завод по производству малеинового ангидрида строится в Тюменской области Первый в России завод по производству малеинового ангидрида строится в Тюменской области
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
25 ФЕВ, 14:47 В Пензенской области появятся 30 новых систем видеонаблюдения В Пензенской области появятся 30 новых систем видеонаблюдения
24 ФЕВ, 22:15 Первый год участия Удмуртии в нацпроекте показал рост производительности труда Первый год участия Удмуртии в нацпроекте показал рост производительности труда
24 ФЕВ, 19:45 Чебоксарские тракторы развивают промышленный туризм Чувашии Чебоксарские тракторы развивают промышленный туризм Чувашии
24 ФЕВ, 18:57 Новую газотурбинную энергоустановку КМПО открыли в Татарстане Новую газотурбинную энергоустановку КМПО открыли в Татарстане
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter