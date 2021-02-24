В РФ могут появиться новые пособия на детей

Российским родителям могут начать выплачивать до 5 тыс. руб. в месяц.

Депутат Государственной думы России Иван Сухарев направил письмо в адрес главы Минспорта РФ Олега Матыцина с предложением ввести для детей из небогатых семей пособия для оплаты спортивных секций. Он напомнил, что сейчас Минфин страны изучает возможность налоговых вычетов родителям, чей несовершеннолетний ребенок занимается спортом. Однако Сухарев считает, что такое нововведение вряд ли сделает спортивные секции более доступными для малообеспеченных семей. В связи с этим депутат попросил российские власти ввести специальные ежемесячные адресные пособия до 5 тыс. руб. для "оплаты услуг физкультурно-оздоровительных организаций", пишет RT.

Ранее стало известно, что в России могут подорожать тарифы на тепло и электроэнергию.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".