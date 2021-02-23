Еще одна компания прекратила работу с "Северным потоком - 2"

Компания Munich Re Syndicate, работающая в сфере перестрахования страховщиков, завершила договор с оператором "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG.

Очередная компания прекратила работу с проектом строительства газопровода "Северный поток - 2". На этот раз речь идет о лондонской компании Munich Re Syndicate, являющейся "дочкой" Мюнхенского перестраховочного общества Münchener Rück. Представитель общества Франк Циглер подтвердил агентству РИА Новости, что компания завершила договор с Nord Stream 2. От дальнейших комментариев собеседник отказался.

Ранее стало известно, что Германия получила срочный запрос на строительство проекта "Северный поток-2".

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