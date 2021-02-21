В Москву идут рекордные морозы

Подобных заморозков не наблюдалось в столице России уже 65 лет.

Синоптики прогнозируют рекордные морозы в Москве. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что москвичей и гостей столицы ожидают сильнейшие за 65 заморозки в ночь на 23 февраля. По его словам температура воздуха опустится до рекордных значений в –25...–27 градусов. В Подмосковье будет еще холодней, столбики термометров опустятся до -30 градусов, а на востоке Московского региона термометры могут показать -33 градуса, пишет РИА Новости. По словам Тишковца, таких заморозков в Московском регионе не было за 65 лет наблюдений.

Ранее глав ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России необходимо ввести ограничения по весу.

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