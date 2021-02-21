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В РФ за сутки выявили 12742 новых случая COVID-19

21.02.2021 11:18
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В РФ за сутки выявили 12742 новых случая COVID-19

Общее число инфицированных в стране составило 4164726 человек.

В Российской Федерации за прошедшие сутки выявили 12742 новых случая заболевания коронавирусом. Уточняется, что больше всего зараженных врачи обнаружили в столице (1602), Санкт-Петербурге (996) и Подмосковье (411). Об этом в воскресенье рассказал российский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На данный момент в РФ общее количество инфицированных составило 4164726 человек, из них 3713445 человек выписалось с выздоровлением, 83293 человека стали жертвами коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что COVID-19, скорее всего, перешел к человеку от животного.

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