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Эксперты предрекли новый мировой кризис из-за США

19.02.2021 15:20
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Эксперты предрекли новый мировой кризис из-за США

Из-за сильных морозов США вынуждены приостановить добычу нефти.

По мнению экспертов, мир ожидает новый мировой кризис. На этот раз он придет из США, так как из-за сильных морозов многие американские компании вынуждены были остановить добычу нефти. Соруководитель по нефтяному трейдингу Trafigura Group Бен Лакок отмечает, что производство нефти снизилось на 40% из-за морозов, пришедших в Техас, а на восстановление добычи может потребоваться несколько недель, пишет ФАН.

Причем стоимость нефтяных фьючерсов марки Brent выросла до 65 долларов за баррель, что соответствует показателям начала прошлого года. А руководитель ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что стоимость нефти может превысить показатель в 70 долларов за баррель в текущем году.

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Ранее "Капитал страны" сообщал, что Международный валютный фонд вычислил критическую стоимость нефти для России.

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