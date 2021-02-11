МВФ вычислил критическую цену нефти для России 575 2 Экономика

Международный валютный фонд подсчитал, что российской нефтяной промышленности необходима цена нефти не менее 40 долларов за баррель. Эксперты фонда связали это с большим количеством старых месторождений, которые были открыты еще в СССР, и дорогостоящими методами повышения отдачи скважин. Рентабельной нефтяную промышленность России при низких ценах может сделать только девальвация рубля, отмечают в МВФ.