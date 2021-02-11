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МВФ вычислил критическую цену нефти для России

11 Февраля 2021 575 2 Экономика
МВФ вычислил критическую цену нефти для России

Международный валютный фонд подсчитал, что российской нефтяной промышленности необходима цена нефти не менее 40 долларов за баррель. Эксперты фонда связали это с большим количеством старых месторождений, которые были открыты еще в СССР, и дорогостоящими методами повышения отдачи скважин. Рентабельной нефтяную промышленность России при низких ценах может сделать только девальвация рубля, отмечают в МВФ.

Старые скважины и слабый рубль

  • Нефтяная промышленность России в долгосрочной перспективе должна решить проблему падения добычи на истощенных месторождениях, которые достались стране в наследство от СССР, пишет finanz.ru со ссылкой на доклад МВФ. В год отдача от зрелых месторождений снижается на 10-25%. Для сравнения: у Саудовской Аравии этот показатель равняется 8%.
  • В борьбе с падением добычи Россия использует сложные и дорогостоящие методы повышения отдачи. Они продлевают жизнь скважинам, пробуренным 50 лет назад, но увеличивают себестоимость добычи. С учетом добычи на старых месторождениях Россия тратит на добычу до 40 долларов за баррель, считают в МВФ. В Саудовской Аравии полная себестоимость находится на уровне 13 долларов.
  • Из этого эксперты МВФ делают вывод: если цены на нефть продолжительное время будут находиться ниже 40 долларов за баррель, то это обернется долгосрочными последствиями для нефтегазового сектора России. Но и в этой ситуации российские власти смогут сделать рентабельным нефтегазовый сектор. За счет девальвации рубля можно снизить издержки, поскольку 80% из них – рублевые.
  • В мае 2020 года, когда нефтяные цены пробивали дно, замглавы Минэнерго Павел Сорокин говорил, что нижняя граница для добычи – 2100 руб. за баррель. Таким образом, если российская нефть будет стоить 20 долларов, курс рубля должен быть выше 100 руб. за доллар, чтобы обеспечить комфортные условия для нефтяников.
  • Но даже это не панацея – из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти в России только 36% рентабельны. Как писал Сорокин в журнале «Энергетическая политика», это связано с обводненностью и «необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции».

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  • В 2020 году из-за соглашения ОПЕК+ добыча нефти в России упала на 8,6%, до минимума за 10 лет, а доходы, по данным ЦБ, обрушились на 41%, до 72,2 млрд долларов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:41 3 0
Лина:

Да никогда они не будут в убытке, с населения шкуру сдерут, а своё возьмут.

09:32 0 1
И.И..:

РФ тратит на добычу не доллары США, расчеты в которых на территории РФ запрещены законом, а всего лишь рубли. а вот от продажи получает чистые доллары, которые вот вот должны рухнуть... так что эксперты МВФ врут, что сс добычи составляет от 40 долларов за барель. кроме этого, на старых месторождениях используются штанговые насосы, делая добычу с истощенных скважин достаточно дешевой. опуская рубль вместе с гражданами РФ, увеличивается сс добычи, что сводит на нет девальвацию рубля, наполняющую кассы монополий. проще и быстрее напечатать акции, продать их на внутреннем рынке по серым финансовым схемам, под которые ЦБ напечатает сколько надо рублей, чем ронять рубль с перспективой заведомо известных последствий для всех. так деньги напрямую уходили бы монополисту, не затрагивая всю экономику...

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