Лукашенко: Белоруссии и России не стоит переживать из-за санкций
18.02.2021 13:35
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Александр Лукашенко считает, что Минску и Москве нужно договориться и "обеспечить наше Отечество всем необходимым".
- Белорусский президент Александр Лукашенко в четверг на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой заявил, что Минску и Москве не стоит переживать из-за возможного введения западных санкций. Он пояснил, что Белоруссия и Россия могут обеспечить своих граждан всем необходимым самостоятельно, независимо от того, какие ограничительные меры будут приниматься против белорусской и российской сторон. Александр Лукашенко добавил, что для этого странам нужно все тщательно просчитать и задействовать весь имеющийся потенциал для сотрудничества.
- Также президент Белоруссии выразил мнение, что если Москва и Минск объединятся, тогда и другие соседние страны "потихоньку бы подтянулись к нам", в том числе и Украина, пишет РИА Новости.
- Кроме того Александр Лукашенко сегодня сообщил, что в 20-х числа февраля проведет встречу с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, в ходе данного мероприятия будут обсуждаться вопросы, связанные с сотрудничеством двух стран. Александр Лукашенко заключил, что на этой встрече не будет затрагиваться тема о возможности предоставления Белоруссии российского кредита, информирует "Московский комсомолец".
- Ранее сообщалось, что белорусский президент собирается до конца февраля провести переговоры с Владимиром Путиным и попросить более $3 млрд в кредит.
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