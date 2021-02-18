Лукашенко: Белоруссии и России не стоит переживать из-за санкций

18.02.2021 13:35 Комментарии

Александр Лукашенко считает, что Минску и Москве нужно договориться и "обеспечить наше Отечество всем необходимым".

Белорусский президент Александр Лукашенко в четверг на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой заявил, что Минску и Москве не стоит переживать из-за возможного введения западных санкций . Он пояснил, что Белоруссия и Россия могут обеспечить своих граждан всем необходимым самостоятельно , независимо от того, какие ограничительные меры будут приниматься против белорусской и российской сторон. Александр Лукашенко добавил, что для этого странам нужно все тщательно просчитать и задействовать весь имеющийся потенциал для сотрудничества .

. Он пояснил, что Белоруссия и Россия могут , независимо от того, какие ограничительные меры будут приниматься против белорусской и российской сторон. Александр Лукашенко добавил, что для этого странам нужно все тщательно просчитать и . Также президент Белоруссии выразил мнение, что если Москва и Минск объединятся, тогда и другие соседние страны "потихоньку бы подтянулись к нам", в том числе и Украина , пишет РИА Новости.

, пишет РИА Новости. Кроме того Александр Лукашенко сегодня сообщил, что в 20-х числа февраля проведет встречу с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, в ходе данного мероприятия будут обсуждаться вопросы, связанные с сотрудничеством двух стран . Александр Лукашенко заключил, что на этой встрече не будет затрагиваться тема о возможности предоставления Белоруссии российского кредита, информирует "Московский комсомолец".

. Александр Лукашенко заключил, что на этой встрече затрагиваться тема о возможности предоставления Белоруссии российского кредита, информирует "Московский комсомолец". Ранее сообщалось, что белорусский президент собирается до конца февраля провести переговоры с Владимиром Путиным и попросить более $3 млрд в кредит. Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".