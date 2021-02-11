Лукашенко попросит у Путина новый кредит на 3 млрд долларов 315 1 Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля и попросить более 3 млрд долларов в кредит. По словам источников «Коммерсанта», это деньги, которые Москва выделила на строительство Белорусской АЭС. При этом проработка вопроса идет заранее и стороны уже близки к договоренности, говорят источники.