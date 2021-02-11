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Лукашенко попросит у Путина новый кредит на 3 млрд долларов
11 Февраля 2021 315 1 Экономика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля и попросить более 3 млрд долларов в кредит. По словам источников «Коммерсанта», это деньги, которые Москва выделила на строительство Белорусской АЭС. При этом проработка вопроса идет заранее и стороны уже близки к договоренности, говорят источники.
Лукашенко приедете за очередным кредитом
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова приедет в Россию за кредитом, пишет «Коммерсант». На последней встрече в сентябре 2020 года Владимир Путин выделил Минску 1,5 млрд долларов в кредит и пообещал предоставить вакцину от коронавируса. Тогда Путин подчеркнул, что Москва и Минск вместе поборются и с коронавирсуом, и преодолеют все проблемы в экономике.
- Меньше чем через полгода Лукашенко снова собирается посетить Россию, чтобы попросить очередной кредит. По словам собеседников «Коммерсанта», визит может пройти 22 или 25 февраля в Сочи. Лукашенко намерен попросить доступ к остаткам средств, которые Москва выделила на строительство Белорусской АЭС. Это более 3 млрд долларов.
- Источники отмечают, что стороны уже «близки к достижению договоренности». Решение о выделение нового кредита может быть официально оформлено на встрече с Путиным. В российском правительстве говорят, что итоговая сумма кредита может составить 3-3,5 млрд долларов.
- Напомним, что Москва поддерживает Александра Лукашенко на фоне масштабных протестов против фальсификации президентских выборов в Белоруссии. От Лукашенко Россия ждет конституционной реформы и ухода с поста президента в ближайшее время после объявления досрочных парламентских и президентских выборов.
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- Лукашенко не торопится исполнять политическую часть обязательств. Он называет Путина старшим братом и подчеркивает – его с российским президентом «загнали намертво» в одну команду. Также Лукашенко осудил протесты в России в поддержку Алексея Навального. По его словам, западные страны собираются «качать ситуацию в России вдолгую».
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РБ есть финансовый банкрот, причем давно. лукашенко есть политический труп, но только недавно. интеграция ляжет тяжкой бременем на россиян, которых позже будут считать оккупантами. интеграция с банкротами и это при том, что свой бюджет дырявый, латают за счет россиян?