СМИ: Путин может объявить об отмене моратория на индексацию пенсий и повышения пенсионного возраста
17.02.2021 15:11
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Владимир Путин может предложить некоторые социально-экономические решения в ходе Послания-2021.
- Во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию, которое может состояться в конце февраля, президент России Владимир Путин собирается объявить о некоторых решениях, связанных с действующей пенсионной системой. Об этом сообщает издание EADaily со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
- По словам собеседников газеты, Владимир Путин в ходе Послания-2021 может рассказать о том, что работающим пенсионерам вновь начнут индексировать пенсии. Они добавили, что правительство России совместно с Минтруда РФ подготовило несколько вариантов, отменяющих мораторий на индексацию пенсионных выплат, однако неизвестно, какой из них будет принят.
- Также президент страны, как отмечают источники, планирует известить россиян об отмене повышения пенсионного возраста. Уточняется, что выйти на заслуженный отдых по старости в прежних возрастных границах смогут не все россияне, а только жители Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
- Напомним, что в 2018 году в стране провели пенсионную реформу, после которой российские граждане будут уходить на пенсию на 5 лет позже: женщины смогут отправиться на отдых по старости в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Таким образом, только при достижении этого возраста россияне имеют право на получение страховой пенсии.
- Ранее источники "Открытых медиа" сообщали, что Владимир Путин может выступить с обращением к Федеральному собранию 24 или 25 февраля. Они отметили, что главными темами данного мероприятия могут стать победа над пандемией коронавируса, восстановление экономики, протестные акции, предстоящие выборы в Госдуму, а также оказание помощи российским гражданам на сумму около 500 млрд рублей.
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