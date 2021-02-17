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Матвиенко назвала сроки снятия антикоронавирусных ограничений

17.02.2021 19:04
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Матвиенко назвала сроки снятия антикоронавирусных ограничений

Валентина Матвиенко считает, что в стране пока лучше сохранять масочный режим.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на заседании Невского международного экологического конгресса выразила надежду, что к концу мая текущего года в России будут сняты основные ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также она отметила, что пока лучше сохранять масочный режим для защиты жизни и здоровья российских граждан, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в ВОЗ предупредили о возможном приходе третьей вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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