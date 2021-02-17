Путин: прежде всего обеспечивать работой нужно россиян

В РФ число официально зарегистрированных безработных россиян составляет около 2,5 млн.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 17 февраля на встрече с представителями фракций Госдумы заявил, что властям страны необходимо постоянно работать над рынком труда для того, чтобы обеспечить всех россиян работой. Также он отметил, что привлекать мигрантов нужно, однако, в первую очередь следует позаботиться о трудоустройстве граждан РФ.

Владимир Путин напомнил, что Россия в рамках ЕАЭС стремится "и там создавать рабочие места". Глава государства добавил, что в этом случае разделение труда должно отвечать интересам как российской стороны, так и ее партнеров, пишет "Комсомольская правда".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что правительство РФ обсуждает новые меры по поддержке занятости россиян. В свою очередь Минсельхоз попросил власти привлечь в Россию мигрантов для работы в поле.

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