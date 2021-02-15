Бороться с безработицей будут работодатели. Правительство обсуждает новые меры поддержки бизнеса

В СМИ появилась информация о том, что кабмин обсуждает новые меры по оказанию поддержки бизнесу во время кризиса. В настоящее время в комплексе мер предусмотрены пять видов оказания поддержки, а основным направлением, на котором будет сосредоточено внимание властей, выступает поддержка занятости. В Минэкономразвития подтвердили проводимую работу и отметили, что пакет принимаемых мер может быть расширен.

Новые меры поддержки

Как стало известно из протокола совещания, прошедшего у первого вице-премьера Андрея Белоусова, кабмин разрабатывает новые меры, направленные на поддержку бизнеса. Об этом сообщают «Известия». Из предоставленной информации следует, что основное внимание властей направлено на борьбу с безработицей и поддержку занятости населения.

Известно, что в рассматриваемый пакет мер входят пять видов оказания поддержки. Это

возобновление выдачи кредитов под ноль процентов тем работодателям, которые планируют потратить их на выплаты заработной платы сотрудникам;

тем работодателям, которые планируют потратить их на выплаты заработной платы сотрудникам; выплата субсидий банкам, которые снижают ставки и выдают льготные кредиты для привлечения новых сотрудников представителям малого и среднего бизнеса, причем штат должен быть увеличен на 10% к декабрю 2021 года;

представителям малого и среднего бизнеса, причем штат должен быть увеличен на 10% к декабрю 2021 года; возможность списания задолженности по налогам и страховым взносам представителям МСП, занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики, восстановление которых проходит слишком медленными темпами;

представителям МСП, занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики, восстановление которых проходит слишком медленными темпами; возможность оставить на уровне 2020 года кадастровую стоимость офисов, торговых объектов, точек общепита и бытового обслуживания;

офисов, торговых объектов, точек общепита и бытового обслуживания; разработка специального налогового режима для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, кто не может продолжать работу по упрощенной системе налогообложения, но для кого переход на общие правила ведения бизнеса оказался наиболее болезненным и сильнее всего сказывается на бизнесе.

Как сообщает РБК, в Минэкономразвития подтвердили, что в настоящее время действительно идет работа над пакетом мер для поддержки бизнеса. Тем не менее окончательно он еще не сформирован и может быть серьезно расширен.

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