Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 ФЕВ, 10:15 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 ФЕВ, 10:15 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Бороться с безработицей будут работодатели. Правительство обсуждает новые меры поддержки бизнеса

15 Февраля 2021 72 0 Экономика
Бороться с безработицей будут работодатели. Правительство обсуждает новые меры поддержки бизнеса

В СМИ появилась информация о том, что кабмин обсуждает новые меры по оказанию поддержки бизнесу во время кризиса. В настоящее время в комплексе мер предусмотрены пять видов оказания поддержки, а основным направлением, на котором будет сосредоточено внимание властей, выступает поддержка занятости. В Минэкономразвития подтвердили проводимую работу и отметили, что пакет принимаемых мер может быть расширен.

Новые меры поддержки

Как стало известно из протокола совещания, прошедшего у первого вице-премьера Андрея Белоусова, кабмин разрабатывает новые меры, направленные на поддержку бизнеса. Об этом сообщают «Известия». Из предоставленной информации следует, что основное внимание властей направлено на борьбу с безработицей и поддержку занятости населения

Известно, что в рассматриваемый пакет мер входят пять видов оказания поддержки. Это 

  • возобновление выдачи кредитов под ноль процентов тем работодателям, которые планируют потратить их на выплаты заработной платы сотрудникам;
  • выплата субсидий банкам, которые снижают ставки и выдают льготные кредиты для привлечения новых сотрудников представителям малого и среднего бизнеса, причем штат должен быть увеличен на 10% к декабрю 2021 года;
  • возможность списания задолженности по налогам и страховым взносам представителям МСП, занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики, восстановление которых проходит слишком медленными темпами;
  • возможность оставить на уровне 2020 года кадастровую стоимость офисов, торговых объектов, точек общепита и бытового обслуживания;
  • разработка специального налогового режима для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, кто не может продолжать работу по упрощенной системе налогообложения, но для кого переход на общие правила ведения бизнеса оказался наиболее болезненным и сильнее всего сказывается на бизнесе. 

Как сообщает РБК, в Минэкономразвития подтвердили, что в настоящее время действительно идет работа над пакетом мер для поддержки бизнеса. Тем не менее окончательно он еще не сформирован и может быть серьезно расширен. 

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

Ранее "Капитал страны" сообщал, что во время ежегодного послания Федеральному собранию, которое состоится 24 или 25 февраля, президент России Владимир Путин может объявить о мерах поддержки бизнесу и россиянам. Причем, по данным агентства Reuters, объем оказываемой помощи может достигать 500-580 млрд руб.

Международный валютный фонд рекомендовал властям России продлить выплаты повышенных пособий по безработице на весь 2021 год, но в Правительстве считают, что выплаты  4,5 тыс. руб. вместо 1,5 тыс. в месяц не стимулируют россиян искать работу и, похоже, решили переложить борьбу с безработицей на плечи работодателей. 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Меркель предложила США 1 млрд евро за «Северный поток-2»

Меркель предложила США 1 млрд евро за «Северный поток-2»
Экономика 1

Набиуллина сдалась в борьбе с инфляцией. Россию ждет повышение кредитных ставок

Набиуллина сдалась в борьбе с инфляцией. Россию ждет повышение кредитных ставок
Экономика 5

Лавров спровоцировал падение рубля заявлением о разрыве отношений России с ЕС

Лавров спровоцировал падение рубля заявлением о разрыве отношений России с ЕС
Экономика

Дефицит сахара грозит России из-за заморозки цен и действий Казахстана

Дефицит сахара грозит России из-за заморозки цен и действий Казахстана
Экономика 8

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство

ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве

ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Новости дня

10:13 В РФ могут расширить список получателей маткапитала В РФ могут расширить список получателей маткапитала
Новак: "Северный поток-2" готов более чем на 95%
Новак: "Северный поток-2" готов более чем на 95%
14 ФЕВ, 18:44 Кравчук: Россия хочет забрать Донбасс Кравчук: Россия хочет забрать Донбасс
14 ФЕВ, 18:21 Американский сенат оправдал Трампа по импичменту Американский сенат оправдал Трампа по импичменту
14 ФЕВ, 15:39 Российские врачи выявили 14185 новых случаев COVID-19 Российские врачи выявили 14185 новых случаев COVID-19
14 ФЕВ, 15:19 В Швеции хотят остановить строительство "Северного потока-2" В Швеции хотят остановить строительство "Северного потока-2"
14 ФЕВ, 13:52 Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14 ФЕВ, 13:30 Владимир Путин высказался о Донбассе Владимир Путин высказался о Донбассе

Узнай, страна!

14 ФЕВ, 19:33 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14 ФЕВ, 17:07 ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве
12 ФЕВ, 22:44 Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае
12 ФЕВ, 21:25 Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура» Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура»
12 ФЕВ, 18:19 В Якутии начинается разработка вновь разведанных запасов золота В Якутии начинается разработка вновь разведанных запасов золота
11 ФЕВ, 22:45 Недвижимость как тренд Недвижимость как тренд
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11 ФЕВ, 21:57 Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области
11 ФЕВ, 17:39 Новейший грузопассажирский паром начнет курсировать между Сахалином и Курилами Новейший грузопассажирский паром начнет курсировать между Сахалином и Курилами
11 ФЕВ, 13:04 Около 750 га леса будет восстановлено в Чеченской Республике Около 750 га леса будет восстановлено в Чеченской Республике
10 ФЕВ, 19:44 Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter