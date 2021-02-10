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Без мигрантов никак. Власти задумались о завозе «рабочих рук» на поля

10 Февраля 2021 333 0 Экономика
Без мигрантов никак. Власти задумались о завозе «рабочих рук» на поля

Российское сельское хозяйство, успехами которого так гордится президент Владимир Путин, испытывает трудности без рабочей силы из Узбекистана и Таджикистана. Из-за закрытия границ в 2020 году сельхозпроизводителям пришлось нанимать местных жителей и платить им до 5 тыс. руб. в день. По словам работодателей, россияне оказались неэффективны и не хотят работать в новом сезоне. Поэтому в страну нужно завезти как минимум 38 тыс. мигрантов, пишет РБК со ссылкой на правительственный документ.

Сельское хозяйство не может без дешевого труда

  • Минсельхоз, Минтруда и МВД должны найти возможность привлечь в страну рабочие руки из ближнего зарубежья. Об этом говорится в поручении вице-премьера Виктории Абрамченко от 8 февраля, пишет РБК. Мигранты необходимы для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.
  • Изначально с просьбой проработать вопрос к вице-премьеру обртился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. В письме Абрамченко он указал, что «ряд процессов» требуют привлечь «сезонных рабочих из-за рубежа», у которых есть «опыт, знания и навыки». В свою очередь, Минсельзоз об этом попросили регионы и отраслевые сообщества.
  • В марте 2020 года Россия ввела запрет на въезд иностранных граждан в страну. Это остановило миграцию и привело, наоборот, к оттоку трудовых мигрантов обратно в Среднюю Азию. Эксперты РАНХиГС утверждали, что в российском агропроме задействовано до 500 тыс. иностранцев. Поэтому остановка миграционных поток создает риски.
  • Некоторые регионы (Астраханская и Волгоградская области) задумывались о снижении посевных площадей. Тем не менее сезонные работы прошли «в штатном режиме»: помогло привлечение студентов, безработных и осужденных. Но в 2021 году потребность в мигрантах никуда не делась и оценивается в 38,2 тыс. человек. Больше половины (58,4%) от этого числа рабочих необходимы Волгоградской и Астраханской областям, где практикуется ручной труд.

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  • Как утверждают власти, аграрии обеспокоены отсутствием мигрантов. Они отмечают тяжелые условия труда, нежелание местных жителей трудиться в полях, а также отсутствие у них нужного опыта и знаний по сравнению с выходцами из Узбекистана и Таджикистана. Но причина может быть и в другом: в 2020 году местным жителям приходилось платить до 5 тыс. руб. в день. Это сильно сказывалось на себестоимости продукции, а главное – на прибыли аграриев.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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