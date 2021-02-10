Без мигрантов никак. Власти задумались о завозе «рабочих рук» на поля 333 0 Экономика

Российское сельское хозяйство, успехами которого так гордится президент Владимир Путин, испытывает трудности без рабочей силы из Узбекистана и Таджикистана. Из-за закрытия границ в 2020 году сельхозпроизводителям пришлось нанимать местных жителей и платить им до 5 тыс. руб. в день. По словам работодателей, россияне оказались неэффективны и не хотят работать в новом сезоне. Поэтому в страну нужно завезти как минимум 38 тыс. мигрантов, пишет РБК со ссылкой на правительственный документ.