Экономист: властям России нужен слабый рубль
16.02.2021 15:52
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Даниил Петухов заявил, что низкий курс рубля увеличивает доход федерального бюджета страны.
- Правительству РФ нужен слабый рубль, поскольку расходы федерального бюджета России производятся в национальной валюте, а экспорт энергоносителей – в долларах. Таким образом, низкий курс рубля увеличивает выручку (наполнение бюджета происходит за счет налогообложения экспортеров энергоносителей и другого сырья), но при этом расходы не будут расти. Об этом агентству "Прайм" рассказал преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Даниил Петухов.
- Также он добавил, что ряд компаний и участники финансового рынка выигрывают от ослабления российской валюты. Экономист пояснил, что высокий курс рубля может привести к снижению конкурентоспособности экспортеров на иностранных рынках.
- Отметим, что недавнее высказывание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений России и Евросоюза привело к резкому падению национальной валюты. На сегодняшний день курс доллара на момент открытия торгов Мосбиржи составил 73,28 руб., а евро – 89,01 руб.
Ранее "Капитал страны" сообщал, что в нашей стране может подорожать мясная продукция.
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