Капитал страны
ENGLISH
11 ФЕВ, 18:57 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Путин объявит о раздаче денег и победе над коронавирусом в ходе Послания-2021
11 Февраля 2021 307 0 Политика
Президент Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию в конце февраля – 24 или 25 числа. Среди основных тем, которые он затронет, будут достижения России в борьбе с коронавирусом, помощь пострадавшим слоям населения и отраслям, а также предстоящие выборы в Госдуму и уличные протесты, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
На выборы с раздачей денег
- Президент Путин выступит с обращением к Федеральному собранию 24 или 25 февраля, говорят источники «Открытых медиа». К этим датам готовятся нижняя и верхняя палаты парламента – и в Госдуме, и в Совете Федерации заседания в эти дни перенесены на другие даты. Хотя пресс-секретарь президента опровергал информацию, что послание намечено на 24 февраля.
- Основные темы послания, над которыми сейчас работают в администрации президента, будут внешняя политика, победа над коронавирусом, восстановление экономики, выборный год и протесты. Источники отмечают, что только внешняя политика не вызывает разногласий. Путин расскажет о том, что США и Европа развязали информационную и санкционную войну против России, а Москва при этом хочет мира, но будет «воевать» за суверенитет. Путин, вероятно, начнет с этого свою речь, и постоянно будет возвращаться к любимой теме.
- Затем Путин объявит о победе над коронавирусом (но вряд ли к этому моменту суточный прирост новых случаев заболевания снизится ниже 10 тыс. в день). Президент расскажет о восстановлении экономики и предложит поддержать малый бизнес и другие пострадавшие отрасли, а также россиян.
- Источники агентства Reuters говорили, что пакет помощи может составить 500-580 млрд руб. Пресс-секретарь президента это опроверг, поскольку агентство подало это как попытку Кремля снизить недовольство перед выборами. Но источники «Открытых медиа» подтверждают – помощь будет.
- План на 500-580 млрд руб. действительно обсуждается в правительстве. Однако под вопросом, как именно будут распределяться деньги. Некоторые чиновники предлагают прямую поддержку отраслей, другие выступают за косвенную помощь через вливание денег в экономику. Источники утверждают, что фраза Путина на встрече с министром финансов Антоном Силуановым «Где деньги, Зин?» является отголоском споров в правительстве.
- По словам экономиста Евгений Гонтмахера, кто и как получит финансовую помощь, будет зависеть от того, «кто в последний момент сможет убедить Путина, что действовать нужно именно так, а не иначе». Экономист также полагает, что никакой конкретики в отношении экономики в послании президента не будет – будут общие фразы «восстановление экономики» и «рост доходов».
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- По поводу протестов Путин также выскажется и предложит вовлекать население в участие в политических процессах страны. Этот блок готовят для президента кураторы внутренней политики в Кремле и политтехнологические центры. Путин призовет налаживать диалог с людьми и привлекать их к общественным слушаниям и волонтерским проектам.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
10 ФЕВ, 15:52 Андрей Разбродин: потребитель должен быть уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров
09 ФЕВ, 18:48 Арктический научно-технологический IT-парк «Digital Arctic» создадут в Архангельской области
08 ФЕВ, 20:47 Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области
Написать комментарий