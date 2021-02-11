Путин объявит о раздаче денег и победе над коронавирусом в ходе Послания-2021 307 0 Политика

Президент Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию в конце февраля – 24 или 25 числа. Среди основных тем, которые он затронет, будут достижения России в борьбе с коронавирусом, помощь пострадавшим слоям населения и отраслям, а также предстоящие выборы в Госдуму и уличные протесты, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.