Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ФЕВ, 22:27 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 ФЕВ, 22:27 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Россия продлила приостановку авиарейсов с Великобританией

16.02.2021 18:42
Комментарии
Россия продлила приостановку авиарейсов с Великобританией

Действие ограничений на перелеты продлено до 17 марта.

В оперативном штабе России по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сообщили, что российская сторона решила продлить приостановку авиарейсов с Великобританией до 17 марта 2021 года. В координационном органе отметили, что такая мера направлена на защиту жизни и здоровья граждан нашей страны, пишет РИА Новости.

Напомним, что в конце декабря 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Соединенным Королевством из-за обнаружения нового штамма коронавируса на британской территории.

Ранее стало известно, что РФ возобновила полеты в две страны.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
На Украине начали собирать подписи за импичмент Зеленского
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

В России может подорожать мясная продукция. Поставщики просят поднять цены на 10-15%

В России может подорожать мясная продукция. Поставщики просят поднять цены на 10-15%
Экономика 1

Россияне стали покупать более дорогие продукты. ФинУнивер спрогнозировал развитие экономики России на 2021 год

Россияне стали покупать более дорогие продукты. ФинУнивер спрогнозировал развитие экономики России на 2021 год
Экономика 1

Бороться с безработицей будут работодатели. Правительство обсуждает новые меры поддержки бизнеса

Бороться с безработицей будут работодатели. Правительство обсуждает новые меры поддержки бизнеса
Экономика

Меркель предложила США 1 млрд евро за «Северный поток-2»

Меркель предложила США 1 млрд евро за «Северный поток-2»
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет

Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет

Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет

Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет

Новости дня

18:22 На Украине начали собирать подписи за импичмент Зеленского На Украине начали собирать подписи за импичмент Зеленского
Экономист: властям России нужен слабый рубль
Экономист: властям России нужен слабый рубль
16:14 СМИ: США и Германия начали переговоры по "Северному потоку-2" СМИ: США и Германия начали переговоры по "Северному потоку-2"
15:01 Столтенберг: НАТО хочет сотрудничества с Россией Столтенберг: НАТО хочет сотрудничества с Россией
14:35 В Кремле ответили на сообщения о грядущих изменениях в правительстве РФ В Кремле ответили на сообщения о грядущих изменениях в правительстве РФ
11:43 В России выявили менее 13,5 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 В России выявили менее 13,5 тыс. новых случаев заболевания COVID-19
11:22 Эстония предложила ЕС разработать политику санкций против России Эстония предложила ЕС разработать политику санкций против России
Путин хочет продлить программу льготной ипотеки
Путин хочет продлить программу льготной ипотеки
15 ФЕВ, 18:09 В бундестаге отказались обсуждать остановку СП-2 с США В бундестаге отказались обсуждать остановку СП-2 с США

Узнай, страна!

20:51 Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет
На Украине заявили, что Россия обязательно достроит "Северный поток-2"
На Украине заявили, что Россия обязательно достроит "Северный поток-2"
18:30 Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет
00:01 Строители планируют досрочно сдать мост через Сок в Самарской области Строители планируют досрочно сдать мост через Сок в Самарской области
15 ФЕВ, 22:00 Десять новых котельных построят в Свердловской области Десять новых котельных построят в Свердловской области
15 ФЕВ, 20:40 В Чувашском заповеднике обнаружен "тайный" обитатель В Чувашском заповеднике обнаружен "тайный" обитатель
14 ФЕВ, 19:33 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство
Строительство СП-2 возобновилось после недельного перерыва
Строительство СП-2 возобновилось после недельного перерыва
14 ФЕВ, 17:07 ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве
12 ФЕВ, 22:44 Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае
12 ФЕВ, 21:25 Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура» Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура»
12 ФЕВ, 18:19 В Якутии начинается разработка вновь разведанных запасов золота В Якутии начинается разработка вновь разведанных запасов золота
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter