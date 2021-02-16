Россия продлила приостановку авиарейсов с Великобританией

Действие ограничений на перелеты продлено до 17 марта.

В оперативном штабе России по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сообщили, что российская сторона решила продлить приостановку авиарейсов с Великобританией до 17 марта 2021 года. В координационном органе отметили, что такая мера направлена на защиту жизни и здоровья граждан нашей страны, пишет РИА Новости.

Напомним, что в конце декабря 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Соединенным Королевством из-за обнаружения нового штамма коронавируса на британской территории.

Ранее стало известно, что РФ возобновила полеты в две страны.

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