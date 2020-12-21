Россия приостановила авиарейсы с Великобританией

Авиасообщение между РФ и Соединенным Королевством будет приостановлено с 22 декабря.

Оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавируса принял решение временно прекратить авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения новой разновидности COVID-19. Уточняется, рейсы в эту страну прекратятся с полуночи 22 декабря, ограничение будет действовать в течение недели. В штабе добавили, что российские специалисты тщательно изучают генетические мутации коронавируса в Соединенном Королевстве. По итогам данной работы будут приниматься дальнейшие решения об открытии границ России с данной страной, пишет "Интерфакс".

Напоминаем, что в Великобритании обнаружили новый штамм COVID-19, отличающийся высокими темпами распространения. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что РФ внимательно следит за информацией о мутировавшем варианте коронавируса в Соединенном Королевстве.