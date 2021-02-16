На Украине начали собирать подписи за импичмент Зеленского

Илья Кива назвал сбор подписей "историческим моментом".

Депутат от украинской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива 16 февраля на своей странице в Facebook написал, что в Верховной раде Украины начали собирать подписи в поддержку импичмента лидера страны Владимира Зеленского, пишут Известия.

В начале февраля стало известно, что украинская оппозиция инициировала процедуру импичмента Владимира Зеленского.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что украинский дипломат уверен в завершении строительства газового проекта "Северный поток-2".

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