Путин хочет продлить программу льготной ипотеки

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Ранее стало известно , что в России могут расширить список получателей материнского капитала .

Поручение президента России необходимо выполнить до 31 марта 2021 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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