Путин хочет продлить программу льготной ипотеки
16.02.2021 10:56
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Поручение президента России необходимо выполнить до 31 марта 2021 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
- Глава России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком РФ придумать, как снизить ставки по ипотечным кредитам в 2021-2024 годах. По словам президента, в стране необходимо реализовать программу льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей, сообщается на сайте Кремля.
- Льготная программа ипотечного кредитования под 6,5%, по предложению Владимира Путина, начала работать в апреле прошлого года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. Ее действие распространяется на жилье стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, и до 3 млн в других регионах. Однако премьер-министр России Михаил Мишустин продлил действие данной программы до 1 июля 2021 года.
- В январе глава государства отметил, что льготное ипотечное кредитование под 6,5% поддержала строительную отрасль в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и позволила почти 350 тыс. семей приобрести жилье. Также Владимир Путин обратил внимание на необоснованное повышение стоимости квартир в некоторых российских регионах и призвал кабмин отреагировать на это.
- В свою очередь руководитель департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова выразила мнение, что программу льготной ипотеки нужно отменить из-за увеличения цен на жилье. Она считает, что оставить ее следует только в тех регионах, в которых наблюдается наиболее сложная ситуация на рынке жилищных услуг.
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