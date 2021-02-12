Лавров спровоцировал падение рубля заявлением о разрыве отношений России с ЕС 158 0 Экономика

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если тот введет чувствительные санкции за отравление и преследование оппозиционера Алексея Навального. Министр сделал заявление в передаче «Соловьев Live». В Кремле поспешили объяснить, что фраза Лаврова была выдернута из контекста. Но было поздно – курс доллара поднялся выше 74 руб., а евро – выше 90 руб.