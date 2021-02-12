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Лавров спровоцировал падение рубля заявлением о разрыве отношений России с ЕС

12 Февраля 2021 158 0 Экономика
Лавров спровоцировал падение рубля заявлением о разрыве отношений России с ЕС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если тот введет чувствительные санкции за отравление и преследование оппозиционера Алексея Навального. Министр сделал заявление в передаче «Соловьев Live». В Кремле поспешили объяснить, что фраза Лаврова была выдернута из контекста. Но было поздно – курс доллара поднялся выше 74 руб., а евро – выше 90 руб.

Цена воинственной риторики

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом и уйти в изоляцию. При этом он отметил, что Россия не хочет «изолироваться от мировой жизни», но «хочешь мира – готовься к войне».
  • Пресс-секретарь президента прокомментировал заявление министра иностранных дел. По его словам, СМИ подают «ставший сенсационным заголовок без контекста». Он расшифровал смысл фразы дипломата: «Если Евросоюз пойдет по этому пути, тогда мы готовы». Представитель Кремля пожаловался, что «смысл исказили» и подали все так, будто «Россия чуть ли не будет сама инициировать разрыв отношений». Однако Москва готова к этому только «если безумие возобладает».
  • Жертвой всей этой риторики со стороны МИД и Кремля стал рубль – национальная валюта упала до 74,4 руб. за доллар и до 90,06 руб. за евро. Укрепление рубля, продолжавшееся полторы недели, было прервано размышлениями о разрыве отношений.
  • Евросоюз действительно готовит санкции против России за отравление и преследование оппозиционера Алексея Навального. По данным Reuters, Москва пошла на обострение конфликта, демонстративно выслав из страны немецкого, польского и шведского дипломатов за участие в протестах. МИД сделал это во время визита в Россию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. В связи с этим новые санкции могут быть введены до конца февраля и коснутся с высокой долей вероятности «союзников президента России Владимира Путина».
  • Директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой отмечает, что для рубля и рынка акций не имеет большого значения санкции против российских чиновников и даже против олигархов. То, чего опасаются участники рынка – санкции против государственного долга России и секторов экономики. Хотя их ЕС вводить не собирается, заявления главы МИД РФ говорят о том, что «перспектив улучшения взаимоотношений с Западом не просматривается, а это вряд ли является хорошей новостью для нашей экономики», сказал Полевой.

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  • Рубль, а вместе с ним и все россияне, платят высокую цену за воинственную позицию российских властей. Текущий курс рубля при нефти выше 60 долларов за баррель Brent должен быть на уровне 66 руб. за доллар, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Но отклонение курса на 7 руб., или 10% – это то, во сколько стране обходятся речи о разрыве отношений и «войне».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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