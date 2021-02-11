Кто флагман конгрессно-выставочной деятельности? - "ЭКСПОЦЕНТР"

Все спикеры подчеркнули важность научно-технического переоснащения России.

Сегодня, 11 февраля, в ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" проведен круглый стол на тему "Год науки и технологий через призму конгрессно-выставочных событий".

Интерес к этому мероприятию оказался очень высок, более двадцати участников принимало активное участие в диалоге. На мероприятии выступили представители шести министерств: Минобороны, Минпромторга, Минэкономики, Минэнергетики, Минздрава и Минобрнауки. Все спикеры отмечали исключительную важность научно-технического переоснащения нашей страны. Модератором круглого стола выступил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Оргкомитета "НТИ-ЭКСПО" Владимир Кононов.

Хозяин площадки ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" в лице Сергея Беднова четко дал понять, что новые технологии станут основным трендом развития конгрессно-выставочной деятельности. Гибридные форматы выставочных мероприятий дадут возможность не только самым дальним регионам, но и представителям других стран принять участие в выставках в качестве спикеров и интерактивных наблюдателей.

Еще раз хочется подчеркнуть, что пандемия стала катализатором научно-технического прогресса не только в конгрессно-выставочной работе, но и во многих других областях.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.