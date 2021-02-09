В РФ выявили менее 16 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В стране общее число инфицированных достигло 3998216 человек.

За прошедшие 24 часа врачи обнаружили 15019 новых случаев заболевания коронавирусом. Традиционно, наибольшее количество зараженных выявили в Москве (1584), Санкт-Петербурге (1078) и Московской области (903). Такие данные во вторник привел оперштаб России по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число инфицированных в стране достигло 3998216 человек, из них 3493886 человек поправилось, 77598 человек скончалось от вируса.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы в Москве могут отменить антикоронавирусные ограничения.

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