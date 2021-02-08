Борреля могут отправить в отставку

Рихо Террас заявил, что уже начал сбор подписей.

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Эстонии Рихо Террас намеревается добиться отставки верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его визита в Москву. Он отметил, что планирует направить письмо с соответствующим предложением президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Террас добавил, что недавний визит Борреля в столицу РФ является ошибкой, поскольку европейская дипломатия потерпела крах. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на издание Delfi.

Ранее Боррель допустил, что Евросоюз может ввести новые антироссийские санкции.

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