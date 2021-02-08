Боррель: ЕС может ввести новые санкции против РФ

Жозеп Боррель сообщил, что вопрос наложения санкций в отношении России будет обсуждаться во время встречи глав МИД ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге написал, что европейское сообщество может ввести новые штрафные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг суда над российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Он отметил, что вопрос наложения ограничительных мер против РФ будет обсуждаться во время встречи глав МИД ЕС. Также Боррель добавил, что в отношении России может быть применен новый механизм, утвержденный два месяца назад Советом Евросоюза, который подразумевает санкции против физических и юридических лиц за нарушение прав человека, пишет "Коммерсант".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в отношениях РФ и ЕС "отсутствует нормальность".

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