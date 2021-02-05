Столичные студенты возвращаются к очному обучению с 8 февраля

Студентам разблокируют транспортные карты.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возвращении столичных вузов к очному обучению с 8 февраля. В связи с этим студентам разблокируют транспортные карты и они смогут вновь пользоваться льготным проездом, сообщается на официальном портале московского мэра.

Ранее "Капитал страны" писал, что в России за сутки выявлено 16688 новых случаев заражения коронавирусом.

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