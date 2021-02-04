Глава OMV надеется на скорое завершение "Северного потока-2"

Райнер Зеле заявил, что организация OMV, как инвестор, заинтересована в быстрой достройке газопровода.

4 февраля глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что "скрестил пальцы" за скорейшее завершение проекта "Северный поток-2". По его словам, организация, как инвестор, заинтересована в быстрой достройке газопровода, поскольку в этом случае OMV "получит доходы, как и запланировано", пишет РИА Новости.

Напомним, что Берлин собирается обсудить "Северный поток-2" с Вашингтоном.

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