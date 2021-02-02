США объяснили присутствие своих дипломатов в суде по делу Навального
Дипмиссия США напомнила, что дипломаты имеют право наблюдать за судебными процессами в стране пребывания.
Посольство США в РФ разъяснило мотивы присутствия американских дипломатов на слушании по замене оппозиционному политику Алексею Навальному условного срока на реальный. Дипломатическая миссия сообщила, что американское посольство заранее подало российским властям прошение о присутствии на данном процессе в удаленном формате из-за пандемии коронавируса, однако ответа получено не было. Также в ведомстве напомнили, что дипломаты имеют право наблюдать за судебными процессами в стране пребывания, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приезд зарубежных дипломатов на суд по делу Навального.
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лишить Навального Российского гражданства (если есть за что) и дать ему время покинуть свою бывшую родину пускай из за границы вещует