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В Кремле осудили приезд иностранных дипломатов на суд по Навальному

02.02.2021 14:49
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В Кремле осудили приезд иностранных дипломатов на суд по Навальному

Дмитрий Песков заявил, что представители других стран не должны вмешиваться во внутренние дела России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что зарубежные дипломаты, которые приехали на заседание по делу оппозиционера РФ Алексея Навального, имеют право действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях. Однако он подчеркнул, что представители других стран не могут вмешиваться во внутренние дела нашего государства, а также предпринимать любые попытки по оказанию давления на независимый суд, пишет ТАСС.

Напомним, что во вторник около 20 иностранных дипломатов из разных стран (США, Польша, Латвия, Швейцария и другие страны) прибыли в Мосгорсуд, где проходит выездное заседание по делу Навального.

Ранее МИД России потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела РФ.

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