Handelsblatt: США готовы решить проблему с "Северным потоком-2"

Джозеф Байден готов снять санкции против газопровода только в том случае, если Москва не сможет оказывать давление на Киев.

Американское правительство готово снять санкции с проекта "Северный поток-2", но при определенных условиях. Уточняется, что Вашингтон требует от Берлина предоставить предложения, которые позволят ввести в эксплуатацию газопровод без сокращения транзитных поставок российского газа через украинскую территорию для того, чтобы Россия не могла использовать энергетическую зависимость Украины и других соседних стран в своих интересах. Таким образом, президент США Джозеф Байден готов снять санкции в отношении "Северного потока-2" только в том случае, если Москва не сможет оказывать давление на Киев. Об этом передает агентство ТАСС, ссылаясь на немецкую газету Handelsblatt.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Германия уверена в завершении строительства газопровода.

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