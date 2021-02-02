В Германии уверены, что "Северный поток-2" будет завершен

02.02.2021 13:42 Комментарии

Олаф Шольц заявил, что европейские страны не хотят, чтобы другие государства вмешивались в строительство трубопровода.

Вице-канцлер Германии, немецкий министр финансов Олаф Шольц во время онлайн-конференции "Европа 2021" выразил мнение, что газопровод "Северный поток-2" будет завершен. Также он отметил, что, несмотря на существующие сложности, препятствующие строительству проекта, трубопровод введут в эксплуатацию, пишет РИА Новости. Ранее в Германии отреагировали на призыв Франции заморозить "Северный поток-2". Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".