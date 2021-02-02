Германия ответила на призыв Франции остановить "Северный поток-2"

Клаус Эрнст считает неправильным, когда за некорректные действия России расплачиваются немецкие налогоплательщики.

Глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал призыв Франции остановить строительство газового проекта "Северный поток-2" "неверным и неразумным". Он пояснил, что отказ от газопровода негативно скажется на немецких гражданах и налогоплательщиках из-за повышения стоимости газа. Также Эрнст считает неправильным, когда за некорректные действия России расплачиваются жители Германии, пишет "Интерфакс".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Париж призвал Берлин отказаться "Северного потока-2" в качестве ответа Москве за отравление и преследование главного критика Кремля Алексея Навального.

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