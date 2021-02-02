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Германия ответила на призыв Франции остановить "Северный поток-2"

02.02.2021 10:32
Комментарии: 1
Германия ответила на призыв Франции остановить "Северный поток-2"

Клаус Эрнст считает неправильным, когда за некорректные действия России расплачиваются немецкие налогоплательщики.

Глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал призыв Франции остановить строительство газового проекта "Северный поток-2" "неверным и неразумным". Он пояснил, что отказ от газопровода негативно скажется на немецких гражданах и налогоплательщиках из-за повышения стоимости газа. Также Эрнст считает неправильным, когда за некорректные действия России расплачиваются жители Германии, пишет "Интерфакс".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Париж призвал Берлин отказаться "Северного потока-2" в качестве ответа Москве за отравление и преследование главного критика Кремля Алексея Навального.

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11:37 0 0
александр:

не должны нормальные страны продавать сырье своим врагам...вообще-то Гитлер воевал с СССР именно для того чтобы обладать нашими полезными ископаемыми...сегодня мы добываем в ужасных условиях нефть-газ и все это гоним нашим историческим врагам,а они еще на нас накладывают санкции...Это у кого с головой бобо?Поезные ископаемые у нас уже в процессе серьезного истощения,внукам вряд ли достанется,а мы задарма отдаем все это тем,кто собирается с нами воевать оружием,произведенным благодаря нашему дармовому сырью

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