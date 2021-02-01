Медведев заявил, что Россия готова защищать "Северный поток-2"в суде

Дмитрий Медведев считает, что судебные вопросы по газопроводу нужно решать совместно с европейскими странами и лидерами бизнеса.

В понедельник заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова отстаивать строительство энергетического проекта "Северный поток-2" в суде. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ. Также политик отметил, что необходимо понять, в какой именно суд можно обратиться для защиты газопровода. По словам Медведева, подобные споры рассматривает американский суд, однако Россия может столкнуться с тем, что США "займут необъективную позицию", пишет РИА Новости.

Ранее Германия попросила Евросоюз вести диалог с Россией.

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