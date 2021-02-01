Путин поручил улучшить дистанционное образование

Доклад необходимо подготовить до 1 августа 2021 года.

Лидер РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Минобрнауки, Минцифры и Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предоставить доклад, в котором будут содержаться предложения по улучшению системы дистанционного образования, а также по созданию "родительских университетов". Соответствующий документ необходимо подготовить до 1 августа 2021 года, говорится на официальном портале Кремля.

Напомним, что ранее российское правительство выделило дополнительные средства на пособия по временной нетрудоспособности.

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