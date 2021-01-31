Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 ЯНВ, 17:16 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

31 ЯНВ, 17:16 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Стало известно, кто владеет "дворцом Путина"

31.01.2021 13:47
Комментарии
Стало известно, кто владеет "дворцом Путина"

Строительство объекта должно завершиться через несколько лет, в здании будет организован апарт-отель.

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром "дворца" в Геленджике, который фигурирует в расследовании главного критика Кремля Алексея Навального. Отмечается, что несколько лет назад предприниматель смог договориться с кредиторами, после чего он стал бенефициарным владельцем данного комплекса. Об этом изданию "Интерфакс" рассказала пресс-служба Ротенберга.

Ранее "Капитал страны" писал, что журналисты посетили "дворец Путина" в Геленджике.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Тарпищев: Ельцин спас РФ от гражданской войны
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Ротенберг объявил себя хозяином «дворца Путина»

Ротенберг объявил себя хозяином «дворца Путина»
Политика 15

Путин теряет поддержку из-за Навального. Рейтинг президента упал до минимума на фоне протестов

Путин теряет поддержку из-за Навального. Рейтинг президента упал до минимума на фоне протестов
Политика 4

Путин посещал «дворец» в Геленджике. «Медуза» узнала новые подробности

Путин посещал «дворец» в Геленджике. «Медуза» узнала новые подробности
Политика 3

Центробанк нашел у банков «дыру» в балансе на 8,5 млрд долларов

Центробанк нашел у банков «дыру» в балансе на 8,5 млрд долларов
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции

Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году

Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году

Новости дня

11:43 В РФ обнаружили 18359 новых случаев коронавируса В РФ обнаружили 18359 новых случаев коронавируса
Правительство выделило средства на пособия по временной нетрудоспособности
Правительство выделило средства на пособия по временной нетрудоспособности
11:26 Тарпищев: Ельцин спас РФ от гражданской войны Тарпищев: Ельцин спас РФ от гражданской войны
30 ЯНВ, 19:34 Роскомнадзор требует от Telegram прекратить публикацию личных данных россиян Роскомнадзор требует от Telegram прекратить публикацию личных данных россиян
30 ЯНВ, 18:08 Посол США повторно оправдал публикацию о незаконных акциях в России Посол США повторно оправдал публикацию о незаконных акциях в России
30 ЯНВ, 16:38 Метрополитен закроет семь станций 31 января из-за акций протеста в Москве Метрополитен закроет семь станций 31 января из-за акций протеста в Москве
30 ЯНВ, 12:33 В России обнаружили 19032 новых случая инфицирования COVID-19 В России обнаружили 19032 новых случая инфицирования COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
30 ЯНВ, 12:11 Правительство увеличило федеральные социальные выплаты Правительство увеличило федеральные социальные выплаты

Узнай, страна!

13:32 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 ЯНВ, 22:07 Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году
29 ЯНВ, 19:48 В Тульской городской больнице открылся современный сосудистый центр В Тульской городской больнице открылся современный сосудистый центр
29 ЯНВ, 15:10 Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор» Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор»
29 ЯНВ, 00:07 Два новых предприятия откроются в Ульяновской области Два новых предприятия откроются в Ульяновской области
28 ЯНВ, 22:35 Около 200 фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году Около 200 фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
28 ЯНВ, 18:31 Первый экотехнопарк в составе нацпроекта «Экология» появится в Саратовской области Первый экотехнопарк в составе нацпроекта «Экология» появится в Саратовской области
27 ЯНВ, 22:47 В Ленинградской области завершены работы по благоустройству Заречного парка В Ленинградской области завершены работы по благоустройству Заречного парка
27 ЯНВ, 21:12 В Вологде начали производство натурального сахарного печенья В Вологде начали производство натурального сахарного печенья
27 ЯНВ, 19:29 На Соловках продолжается реконструкция аэропорта На Соловках продолжается реконструкция аэропорта
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter