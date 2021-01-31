Стало известно, кто владеет "дворцом Путина"

Строительство объекта должно завершиться через несколько лет, в здании будет организован апарт-отель.

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром "дворца" в Геленджике, который фигурирует в расследовании главного критика Кремля Алексея Навального. Отмечается, что несколько лет назад предприниматель смог договориться с кредиторами, после чего он стал бенефициарным владельцем данного комплекса. Об этом изданию "Интерфакс" рассказала пресс-служба Ротенберга.

Ранее "Капитал страны" писал, что журналисты посетили "дворец Путина" в Геленджике.

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