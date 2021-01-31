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МИД РФ потребовал от США прекратить вмешиваться в дела России

31.01.2021 19:19
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МИД РФ потребовал от США прекратить вмешиваться в дела России

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что действия США направлены на сдерживание РФ.

Министерство иностранных дел России на своей странице в Facebook написало, что требует от США прекратить вмешательство во внутренние дела страны. Такими словами российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на комментарии американского госсекретаря Энтони Блинкена о несанкционированных акциях в городах РФ. Также МИД России выразило мнение, что Вашингтон поддерживает проведение незаконных протестных акций, так как подобное поведение США "является частью стратегии сдерживания РФ", пишет РИА Новости.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter написал, что Вашингтон осуждает действия российских властей, направленные против мирных протестующих. Кроме того американская сторона призывает Москву соблюдать международные права человека.

Напомним, что 31 января в городах России проходят несанкционированные акции, некоторых нарушителей задержали.

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