В РФ обнаружили 18359 новых случаев коронавируса

Всего в России коронавирусную инфекцию выявили у 3850439 человек.

По данным оперативного штаба России по борьбе с заболеванием COVID-19, за последние сутки российские медработники обнаружили 18359 новых случаев инфицирования коронавирусом. Отмечается, что наибольшее количество зараженных было зафиксировано в Москве (2284), Санкт-Петербурге (2160) и Московской области (1082).

Всего в России коронавирусную инфекцию выявили у 3850439 человек, из них 3300004 пациента выписалось с выздоровлением, 73182 больных скончалось от вируса.

Ранее в Росздравнадзоре напомнили, что ни одна организация, предоставляющая услуги по прививанию россиян от COVID-19, не имеет право брать деньги за вакцину.

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