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В Москве снова отменили часть ограничений по COVID-19

27.01.2021 13:21
Комментарии: 2
В Москве снова отменили часть ограничений по COVID-19

В столице сняли запрет на работу заведений общепита и отменили требование о переводе 30% сотрудников на удаленную работу.

На сайте мэрии Москвы сообщается, что столичные власти снова смягчили часть ограничительных мероприятий по коронавирусу на фоне улучшения эпидситуации в городе. Уточняется, что запрет на работу предприятий общепита (кафе, ресторанов, баров, клубов и других заведений индустрии отдыха и развлечений) в ночное время суток отменяется. Однако данные организации по-прежнему должны соблюдать обязательные рекомендации Роспотребнадзора по рассадке посетителей и санитарному режиму.

Также власти Москвы приняли решение отменить требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.

Ранее стало известно, что российские врачи выявили 17741 новый случай заболевания коронавирусом.

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14:01 0 0
мумия:

АС ,я лежу в гробу и думаю о тебе ...

13:47 0 0
АС Пушкин:

в России люди давно зажрлись, а в некоторых странах голодают. не могу смотреть на это, когда люди посещают рестораны и остаются недовольны этим, а другому простого хлеба не хватает и о ресторане не мечтает. не могу вы уж извините меня просто зажрались не могу смотреть на это, не могу.... أكبر

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