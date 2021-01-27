Число инфицированных COVID-19 в РФ выросло на 17741 человек

В стране общее количество заболевших достигло 3774672 человек.

27 января российский оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в стране заявил, что за минувшие 24 часа медработники зарегистрировали 17741 новый случай заболевания COVID-19. Как обычно, больше всего инфицированных врачи обнаружили в Москве (1837), Санкт-Петербурге (1813) и Московской области (928).

Таким образом, с начала эпидемии коронавируса в России общее число зараженных достигло 3774672 человек, из них 3202483 человека поправилось, 71076 человек умерло.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал сроки выхода третьей вакцины от COVID-19 в стране.

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