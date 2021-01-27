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Москва и Вашингтон договорились продлить ДСНВ

27.01.2021 11:42
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Москва и Вашингтон договорились продлить ДСНВ

Договор будет продлен на условиях России.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон решили продлить на пять лет договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, ДСНВ будет пролонгирован на условиях российской стороны: "без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков ", пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США хотят продлить ДСНВ на пять лет.

Напомним, что американский лидер Джо Байден назвал "Северный поток-2" невыгодным проектом для европейских стран.

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