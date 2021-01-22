США хотят продлить ДСНВ на пять лет

Джен Псаки считает, что продление российско-американского ДСНВ необходимо, особенно в условиях напряженных отношений Москвы и Вашингтона.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявила, что администрация избранного президента США Джо Байдена высказалась за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). По ее словам, американская сторона хочет продлить ДСНВ на максимально возможный срок, то есть на пять лет, пишет "Газета.ру".

Справка

Данный договор был подписан Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ предусматривает сокращение ядерных потенциалов Москвы и Вашингтона. Отмечается, что действие соглашения истекает 5 февраля 2021 года.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Белом доме оценили перспективы контактов президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом.

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