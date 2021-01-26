Прогноз по росту ВВП в России был улучшен

По данным МВФ, в 2020 году российская экономика сократилась на 3,6%.

В докладе Международного валютного фонда (МВФ) сказано, что прогноз по росту ВВП в России в текущем году был улучшен на 0,2%, до 3%, в связи с началом проведения массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Также в МВФ ожидают, что в 2022 году российская экономика должна увеличиться на 3,9%, пишет "Интерфакс".

Ранее правительство Украины отказалось возобновлять прямые закупки газа из России.

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