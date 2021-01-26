Названы сроки выхода третьей вакцины от COVID-19 в России

Михаил Мишустин распорядился сделать все возможное для того, чтобы гражданам страны не пришлось долго ожидать возможности получить прививку.

26 января глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что третья вакцина против коронавирусной инфекции, созданная в научном центре имени М. П. Чумакова, поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы. По его словам, это позволит сделать вакцинацию россиян более доступной. Также Мишустин напомнил, что Министерство здравоохранения России уже получило документы для регистрации третьего отечественного препарата от COVID-19, пишут "Известия".

Ранее в Фонде Росконгресса рассказали, что массовое прививание россиян поможет восстановить работу бизнеса.

Читайте наши эксклюзивные материалы в Instagram-канале "Капитала страны".