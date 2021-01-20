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Третью вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в РФ

20.01.2021 12:40
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Третью вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в РФ

Михаил Мурашко рассказал, что документы направлены на экспертизу, по окончании которой будет решаться вопрос государственной регистрации.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что Минздрав РФ получил документы на регистрацию третьей вакцины против коронавирусной инфекции. Он отметил, что новый препарат от COVID-19 был разработан Центром имени Чумакова Российской академии наук. По словам Мурашко, скоро в России будут доступны три вакцины, созданные по разным технологиям, что принесет существенный вклад в борьбу с распространением коронавируса, пишут "Известия".

Ранее Мурашко рассказал, что российские власти удержали цены на лекарства на уровне 2019 года.

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