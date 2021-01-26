В Фонде Росконгресса заявили, что вакцинация поможет восстановить работу бизнеса

Формирование коллективного иммунитета к COVID-19 поможет возобновить проведение конгрессно-выставочных мероприятий и деловых встреч.

Советник Президента России Антон Кобяков сообщил, что масштабная вакцинация населения против коронавируса приведет к положительным изменениям в жизни людей в 2021 году. Он пояснил, что формирование коллективного иммунитета к COVID-19 поможет возобновить проведение конгрессно-выставочных мероприятий, бизнес-встреч, а также будет способствовать достижению прежнего уровня делового сотрудничества и наиболее быстрому преодолению глобального экономического кризиса.

Подробнее об этом читайте в нашем материале "Капитала страны": Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий.

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