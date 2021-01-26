Песков назвал возможного владельца "дворца" в Геленджике

Дмитрий Песков заявил, что разглашать имена собственников объекта не будут, так как это некорректно.

Возможным владельцем "дворца" на побережье Черного моря, о котором идет речь в "расследовании" оппозиционера Алексея Навального, является один или несколько предпринимателей. Об этом журналистам сказал официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее глава России Владимир Путин сообщил, что ни одна собственность из "расследования" Навального ему не принадлежит.

Читайте наши эксклюзивные материалы в Instagram-канале "Капитала страны".