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Песков назвал возможного владельца "дворца" в Геленджике

26.01.2021 18:44
Комментарии: 3
Песков назвал возможного владельца "дворца" в Геленджике

Дмитрий Песков заявил, что разглашать имена собственников объекта не будут, так как это некорректно.

Возможным владельцем "дворца" на побережье Черного моря, о котором идет речь в "расследовании" оппозиционера Алексея Навального, является один или несколько предпринимателей. Об этом журналистам сказал официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее глава России Владимир Путин сообщил, что ни одна собственность из "расследования" Навального ему не принадлежит.

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22:48 1 0
навалимся и навалим!:

круто!каких-то купцов охраняет ФСО.

20:28 1 0
сергей:

обнаглели

20:25 1 0
Александр Н:

один или несколько ... конкретный ответ от Пресс Секретаря Президента.. перл от Пескова как достойный ответ Псаки про авианосцы у берегов Белаоуси

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