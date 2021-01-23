Петербург снова обогнал Москву по числу обнаруженных случаев COVID-19

В РФ общее число заболевших достигло 3698273 человек.

За прошедшие 24 часа российские медики зафиксировали 20921 новый случай инфицирования COVID-19. Отмечается, что больше всего заболевших обнаружили в Санкт-Петербурге (3056), Москве (2668) и Московской области (1121). Такие данные в субботу привел оперштаб России по борьбе с заболеванием коронавируса.

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 3698273 человек, из них 3109315 человек выздоровело, 68971 человек стал жертвой COVID-19.

Напомним, что вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась против введения ковидных паспортов российских регионах.

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