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Голикова высказалась против введения COVID-паспортов в России

23.01.2021 13:38
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Голикова высказалась против введения COVID-паспортов в России

Татьяна Голикова напомнила, что документы, ограничивающие передвижение людей, не вводились при вспышках других инфекций.

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова считает, что в России не нужно вводить COVID-паспорта, которые ограничивают свободное передвижение россиян между странами. Также она высказалась против создания их аналогов. По ее словам, у граждан страны уже есть паспорт, вводить другие нет необходимости. Кроме того Голикова рассказала, что россияне воспринимают любые ограничения как принуждение, поэтому данный подход является неправильным, пишет РИА Новости.

Ранее спикет Софведа Валентина Матвиенко рассказала, что в России не собираются вводить COVID-паспорта.

Однако некоторые регионы заявили, что людям, которые пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут предоставлять определенные привилегии (например, скидки в госучреждениях культуры, спортзалах, бассейнах или особые места на трибунах или в залах). В частности, с февраля в Башкирии начнут выдавать COVID-паспорта, а на Сахалине – специальный QR-код. Власти субъектов РФ сообщили, что такая мера позволит привлечь максимальное количество граждан к прививанию против коронавируса.

Тем не менее, пока нет четкой позиции относительно того, будут ли введены COVID-паспорта в России или в мире.

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