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Работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии в 2021 году

04.01.2021 14:37
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Работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии в 2021 году

Кабмину России поручили подготовить предложения по индексации пенсионных выплат работающим гражданам пенсионного возраста.

По итогам ежегодной большой пресс-конференции российского лидера, которая прошла 17 декабря прошлого года, глава РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля этого года предоставить предложения по индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам, говорится на официальном портале Кремля.

Напоминаем, что в конце прошлого года Владимир Путин заявил, что властям России нужно вернуться к детальному изучению вопроса об индексации пенсионных выплат работающим россиянам пенсионного возраста.

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